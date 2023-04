Szykują się do remontu ulicy Ordona. Historyczny bruk sprawdzają dronem

Drogowcy rozpoczynają prace przygotowawcze w związku z planowaną przebudową ulicy Ordona. - Będą one polegały na inwentaryzacji kostki brukowej, co było jednym z warunków mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków - poinformował Zarząd Dróg Miejskich.

"Przegląd zabytkowej kostki będzie odbywał się przy pomocy drona. Aby zrobić to dobrze, potrzebujemy wolnej przestrzeni, dlatego na Ordona zostały ustawione już znaki informujące o zakazie parkowania" - zastrzegli w mediach społecznościowych drogowcy.

Zalecenia konserwatora

Historyczny bruk na ulicy Ordona jest wpisany do ewidencji zabytków. Aby móc przeprowadzić remont ulicy, niezbędne było uzyskanie zaleceń konserwatorskich. Miasto i mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków porozumieli się w zakresie przebudowy. Dzięki temu można przystąpić do projektowania zmian na ulicy Ordona i przygotowań do jej remontu.