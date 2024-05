Pierwsze tak duże frezowanie w tym roku. W środę zamkną fragment Czerniakowskiej

Prace rozpoczną się już w środę, 29 maja, o godzinie 22 i potrwają do poniedziałku, 3 czerwca, do godziny 4. Drogowcy będą pracowali równocześnie na obu jezdniach Czerniakowskiej.

W związku z tym nie będzie przejazdu od alei Becka (czyli Trasy Siekierkowskiej) do ulicy Chełmskiej. Zamknięte zostaną skrzyżowania Czerniakowskiej z Chełmską i Kaszubską. Kierowcy jadący aleją Witosa nie przejadą estakadą prowadzącą w kierunku Czerniakowskiej.

Objazdy do Chełmskiej poprowadzą ulicą Jana III Sobieskiego lub van Beethovena i Bobrowiecką, a z Chełmskiej do Czerniakowskiej – Czerską i Gagarina.

Komunikacja miejska na objazdach

W czasie robót zmieni się trasa autobusów linii 187 , które nie zjadą z Trasy Łazienkowskiej w ulicę Czerniakowską, tylko pojadą prosto mostem Łazienkowskim, aleją Stanów Zjednoczonych i ulicami: Ostrobramską, Zamieniecką, Łukowską do pętli Witolin. Kursowanie linii 182 zostanie zawieszone – po jej trasie będą jeździły autobusy 187 .

Zmiany czekają też korzystających z linii 107 . Jej trasa zmieni się dwukrotnie – najpierw autobusy pojadą ulicami: Gagarina, Sielecką i Chełmską do Bobrowieckiej, a następnie za aleją Witosa ulicami Czerniakowską, Powsińską i św. Bonifacego, żeby skończyć kurs na przystanku Św. Bonifacego.

Wcześniej remont był niemożliwy

Jak podkreślił w komunikacie ratusz, remont ulicy Czerniakowskiej jest długo wyczekiwany przez kierowców. "Nie było jednak możliwości, by przeprowadzić go wcześniej. Najpierw trwały prace nad przebudową estakady wzdłuż Trasy Łazienkowskiej, później nad linią tramwajową na ulicy Gagarina" - wyjaśnił.

W obu tych przypadkach Czerniakowska służyła jako objazd. Jej zamknięcie całkowicie sparaliżowałoby ruch. Jednocześnie to właśnie zwiększony ruch wpłynął na przyspieszone zużycie nawierzchni ulicy.

"Teraz estakady i linia tramwajowa są już gotowe – nic nie stoi na przeszkodzie i drogowcy zabierają się do pracy. Jest to pierwsze tak duże frezowanie w tym roku" - podkreślił ratusz. Do tej pory Zarząd Dróg Miejskich wyremontował nawierzchnię między innymi: Wierzbowej, Moliera, Focha czy na prawym pasie ulic Grochowskiej i Puławskiej.