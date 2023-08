Utrudnienia dla kierowców na wyjeździe z Warszawy. Remont ulicy Czecha

Warszawscy drogowcy wyremontują południową jezdnię ulicy Czecha, pomiędzy Płowiecką a Kajki. Prace rozpoczną się w środę, 9 sierpnia i potrwają do końca września. Z utrudnieniami muszą się liczyć głównie kierowcy. Autobusy miejskie nie zmienią swoich tras.

Remont ulicy Czecha rozpocznie się w środę, 9 sierpnia, o godzinie 22:00. Kierowcy jadący w stronę Wesołej przejadą ze swojej jezdni na sąsiednią na wysokości skrzyżowania z ulicą Sejmikową. Do ulicy Potockich będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu, a dalej jeden. Na skrzyżowaniu z Kościuszkowców i Kajki wrócą na właściwą jezdnię.

Prace potrwają do końca września.

Organizacja ruchu na skrzyżowaniach

Kierowcy zachowają możliwość skrętu z ulicy Płowieckiej w Sejmikową i dojazdu do Wydawniczej. Nie będzie natomiast przejazdu w odwrotnym kierunku. Z Wydawniczej w Sejmikową będą mogli skręcić wyłącznie dojeżdżający do posesji. Wyjazd na Czecha będzie zamknięty dla wszystkich.

Na północnej jezdni Czecha, przed skrzyżowaniem z Kościuszkowców i Kajki, wygrodzone zostaną dwa skrajnie lewe pasy ruchu. Kierowcy nie skręcą w lewo w Kajki. Jadący w kierunku Wesołej będą mieli do dyspozycji pas do skrętu w lewo oraz do jazdy prosto i w prawo.