Remont ulic w Wawrze i Wesołej, autobusy na objazdach

Jak zapowiedział w komunikacie stołeczny ratusz, drogowcy ułożą nowy asfalt na północnej jezdni, od skrzyżowania Traktu Brzeskiego z 1. Praskiego Pułku i Jana Pawła II w Wesołej do skrzyżowania Czecha z Kościuszkowców i Kajki w Wawrze. Wymienione zostaną również chodniki. Remont 5,5-kilometrowego odcinka ulicy Zarząd Dróg Miejskich planuje zakończyć do końca wakacji.

Zamknięcie jezdni północnej nastąpi w czwartek 14 lipca około godziny 23. Kierowcy będą poruszać się południową nitką drogi w obu kierunkach. W stronę Pragi, kierujący zjadą ze swojej jezdni na skrzyżowaniu z ul. 1. Praskiego Pułku i Jana Pawła II. Przed skrzyżowaniem dostępne będą trzy pasy: do skrętu w prawo, do jazdy prosto – na jezdnię południową i do skrętu w lewo.

Zmiana organizacji ruchu

Kierowcy jadący od strony Płowieckiej i Czecha będą mieli do dyspozycji dwa pasy – do jazdy prosto oraz jazdy prosto i skrętu w prawo. Nie będą mieli możliwości skrętu w lewo w 1. Praskiego Pułku.

Przed skrzyżowaniem z Kościuszkowców i Kajki kierowcy jadący z obu kierunków będą mieli do dyspozycji po dwa pasy: do jazdy prosto oraz do skrętu w Kajki. Ulica Kościuszkowców straci połączenie z Czecha. Za skrzyżowaniem, na wysokości Rzeźbiarskiej, przewiązką między jezdniami, kierowcy jadący w stronę Pragi wrócą na właściwą stronę drogi. Zalecany dojazd do ul. Kościuszkowców będzie prowadził z Kajki ulicami Czecha, Potockich i Korkową.