Szykują się do dużej inwestycji na Białołęce. Żeby skończyć z rozlewiskami

Po każdym deszczu rozlewiska na Białołęckiej są tak wielkie, że na niektórych odcinkach kierowcy sami wdrażają ruch wahadłowy. Ulicę trzeba wybudować od nowa. Będzie to jedna z największych inwestycji drogowych na Białołęce. Jak szacuje ratusz, pochłonie niemal 100 milionów złotych.

"Dla mnie i dla wielu innych to droga prowadząca z domu do przedszkola/szkoły. Codzienny dylemat: czy jechać samochodem i urwać koło czy iść na piechotę i zostać ochlapanym. A wszystko to w nowoczesnej i europejskiej Warszawie" - napisał na jednej z grup facebookowych mieszkańców Białołęki pan Tomasz. I załączył zdjęcia rozlewisk na Białołęckiej. Sytuacja powtarza się po każdym deszczu.