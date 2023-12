Jezdnia u zbiegu ulic Orląt Lwowskich i Keniga przejdzie remont. Prace ruszą tuż po świętach

Do ulicy Orląt Lwowskich będzie można dojechać bezpośrednio ulicą Warszawską lub ulicami Warszawską, Keniga i Wojciechowskiego.

Ulicą Zagłoby tymczasowo będą kursowały autobusy. Na odcinku po stronie domu kultury kierowcy pojadą w jednym kierunku – od Orląt Lwowskich do Keniga. Obowiązywać będzie zakaz postoju, ale nie w wyznaczonych zatokach. Progi zwalniające zostaną zdemontowane na czas objazdu.

Komunikacja miejska na objazdach

"Przez około 6 tygodni autobusy linii 177, 187, 194, 401, 517, 716, N35 i N85 będą kursowały trasami objazdowymi i nie dojadą do przystanków na ulicy Orląt Lwowskich: Bełzy 03, Orląt Lwowskich 01, Keniga 02 oraz PKP Ursus Niedźwiadek 01, 02, 04" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Trasa linii 177 zostanie skrócona do pętli PKP Ursus Niedźwiadek – tymczasowy przystanek końcowy będzie na ulicy M. Keniga w pobliżu Orląt Lwowskich. Autobusy linii 187 i 194 zostaną skierowane ulicami Wojciechowskiego i Keniga. Autobusy linii 401 i 517 oraz N35 do pętli Ursus Niedźwiadek dojadą bezpośrednio ulicą Warszawską i Orląt Lwowskich (w przeciwnych kierunkach ulicami Zagłoby i Keniga). Przystanki tymczasowe będą na ulicy Zagłoby (dla linii 401 i 517, za skrzyżowaniem z Orląt Lwowskich) oraz na Keniga (dla linii 177, 401 i 517, między Zagłoby a Wojciechowskiego). Podobnie 716 i nocne N85 – do Piastowa pojadą prosto ulicą Warszawską.