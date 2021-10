Wzmocnią, a potem zburzą. Drogowcy szykują się do wielkiego remontu wiaduktów Trasy Łazienkowskiej

Nadchodząca przebudowa wiaduktów Trasy Łazienkowskiej będzie wielką, trwającą do marca 2024 roku operacją. Po 46 latach eksploatacji nie nadają się one do użytku. Od spodu odpadają kawałki betonu, konstrukcję podtrzymują metalowe podpory, a przechodniów i auta przejeżdżające przez rondo Sedlaczka chroni siatka. Doraźnie na odcinku Trasy Łazienkowskiej wiodącym przez wiadukty obowiązują ograniczenia prędkości do 40 kilometrów na godzinę. Dlatego wiadukty, między mostem Łazienkowskim a skarpą wiślaną, zostaną rozebrane. W ich miejscu powstaną nowe.