Remonty na Ochocie w długi weekend. Tramwaje pojadą zmienioną trasą

Jak zapowiada w komunikacie stołeczny ratusz, tramwajarze zaczną prace w nocy ze środy na czwartek. Zamkną wówczas jezdnię Grójeckiej w kierunku centrum. Kierowcy będą mogli pojechać wyłącznie jednym pasem wzdłuż placu Narutowicza do Filtrowej. Wyjazd z tej ostatniej na Grójecką zostanie zamknięty. Z Akademickiej w Filtrową będzie można skręcić wyłącznie w prawo, a z Filtrowej w Akademicką – tylko w lewo.

Z kolei jadący Grójecką od strony Banacha, na skrzyżowaniu z Wawelską zamiast czterech, będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu: jeden do skrętu w prawo, przylegający do niego do jazdy na wprost, a skrajny lewy umożliwiający jazdę prosto i w lewo. Jeden ze środkowych pasów – zostanie wygrodzony.

Objazd wyznaczono od skrzyżowania Grójeckiej i Wawelskiej do Żwirki i Wigury, dalej Krzyckiego i Raszyńską w stronę centrum do Alej Jerozolimskich. Dla podróżujących Grójecką od strony placu Zawiszy, na wysokości Słupeckiej, wyznaczony zostanie pas do zawracania.

Prace zakończą się w nocy z niedzielę na poniedziałek, z 19 na 20 czerwca.

Zmiana organizacji ruchu przy placu Narutowicza UM Warszawa

Tramwaje zmienią trasy

Na czas remontu nastąpi wyłączenie ruchu tramwajów na Filtrowej i Nowowiejskiej do alei Niepodległości. Zmienią się trasy tramwajów linii: 1, 15, 33 i 36.

Kursy linii 1 na trasie Annopol – pl. Narutowicza zostaną wydłużone do pętli P+R Al. Krakowska.

Tramwaje linii 15 i wybrane linii 33 będą miały skrócone trasy. Na przystanku Nowowiejska składy linii 15 jadące z pętli Marymont Potok zmienią numer na 33 i pojadą do pętli Metro Młociny, natomiast co drugi, jadący z pętli Metro Młociny tramwaj linii 33 zmieni numer na 15 i pojedzie do pętli Marymont Potok.

Linia 36 będzie kursowała na trasie objazdowej z jedną pętlą przy metrze Marymont. Z Nowowiejskiej tramwaje tej linii skręcą w aleję Niepodległości i pojadą Chałubińskiego, aleją Jana Pawła II, przez plac Grunwaldzki i dalej Popiełuszki.

Zawieszone zostanie kursowanie linii 14.

Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z15, która będzie jeździła z placu Narutowicza ulicami: Filtrową, Krzywickiego, Nowowiejską, aleją Niepodległości, Wawelską, Grójecką z powrotem na plac Narutowicza.

Zmiany w kursowaniu autobusów

Zmienią się także trasy autobusów linii: 157, 191, 517, 521, N35, N38, N43, N85 i N88.

Linia 191 zostanie skierowana na objazd przez Bitwy Warszawskiej 1920 roku i Banacha. Autobusy linii 157 i 521 w kierunku pętli Gwiaździsta i Falenica ominą utrudnienia ulicami: Kopińską, Grójecką, Wawelską, Krzyckiego, Raszyńską i Alejami Jerozolimskimi. Linia 517 oraz linie nocne N35 i N85 do Centrum będą kursowały przez Aleje Jerozolimskie, Niemcewicza i Grójecką. Linie nocne N38, N43 i N88 w kierunku Centrum i Dworca Centralnego pojadą Grójecką, Kopińską, Wawelską, Krzyckiego, Raszyńską i Alejami Jerozolimskimi.

Budowa linii tramwajowej na Kasprzaka Tramwaje Warszawskie

Autor:dg

Źródło: tvnwarszawa.pl