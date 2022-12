Remont części tramwajowej obwodnicy śródmiejskiej. Prace nad dokumentacją projektową

Torowisko w ciągu ulicy Słomińskiego zostanie wyremontowane. Tramwajarze czekają na dokumentację projektową dla odcinka pomiędzy ulicą Andersa a mostem Gdańskim. Przebudowa jest jednym z etapów remontu tzw. tramwajowej obwodnicy Śródmieścia, od placu Zawiszy do ronda Żaba. Prace mają zakończyć się w grudniu 2025 roku.

Latem Tramwaje Warszawskie o głosiły przetarg na wykonawcę dokumentacji projektowej potrzebnej do przebudowy torowiska na Słomińskiego . Inwestycja obejmuje około 750-metrowy odcinek pomiędzy ulicą Andersa a mostem Gdańskim. -Projektant będzie musiał uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, warunki techniczne czy odstępstwa - zapowiadał wówczas Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Przebudują torowisko i sieć trakcyjną

Dodatkowo perony przy węźle Międzyparkowa zostaną dostosowane do obowiązujących standardów. - Chodzi o ich przedłużenie do 68 metrów, tak aby mogły zatrzymać się przy nich dwa tramwaje. Usuniemy też infrastrukturę po zlikwidowanym przystanku Bonifraterska - założyliśmy zazielenienie terenu po rozbiórce - wyjaśnił w lipcu Dutkiewicz. Dodał, że na torach zostanie rozsiany rozchodnik. Wykonawca robót wymieni też słupy kratownicowe na rurowe.

Portal transport-publiczny.pl ustalił, że w trakcie prac zwiększone zostaną rozstawy osi torów (z 2,9 m do minimum 3,0 m i z 3,9 m do minimum 4,0 m). Chodzi o odcinek przy węźle Międzyparkowa oraz od wiaduktu nad Zakroczymską do mostu Gdańskiego. Dodatkowo na Międzyparkowej również wymieniona zostanie sieć trakcyjna.