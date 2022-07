Szykują się do remontu części tramwajowej obwodnicy Śródmieścia

Tramwaje Warszawskie planują wymienić torowisko i przystanki w ciągu ulicy Słomińskiego. Właśnie ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Przebudowa tego odcinka to jeden z etapów remontu tzw. tramwajowej obwodnicy Śródmieścia, od placu Zawiszy do ronda Żaba.

Fragment trasy, który zostanie objęty opracowaniem, biegnie od Andresa do mostu Gdańskiego.

- Wykonawca, którego wybierzemy w przetargu zajmie się opracowaniem kompletnej dokumentacji potrzebnej do przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną, podwieszeniem sieci, słupami, systemem sterowania zwrotnic oraz ogrzewania i monitoringu zwrotnic. W sumie to około 750 metrów torowiska. Projektant będzie musiał uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia, opinie, warunki techniczne czy odstępstwa - przekazał nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Koniec robót dopiero w pod koniec 2025 roku

Do obowiązujących standardów mają zostać dostosowane perony przy węźle Międzyparkowa. - Chodzi o ich przedłużenie do 68 metrów, tak aby mogły zatrzymać się przy nich dwa tramwaje. Usuniemy też infrastrukturę po zlikwidowanym przystanku Bonifraterska - założyliśmy zazielenienie terenu po rozbiórce - wyjaśnił Dutkiewicz. Dodał, że na torach zostanie rozsiany rozchodnik. Wykonawca robót wymieni też słupy kratownicowe na rurowe.

Termin składania ofert w przetargu mija 18 sierpnia. Szacowana wartość zamówienia to półtora miliona. - Na realizację prac projektowych przeznaczono 76 tygodni. Wykonawca będzie też pełnić nadzór autorski nad realizacją prac. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to grudzień 2025 roku - podsumował rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Wyremontują tory od placu Zawiszy po rondo Żaba

Odcinek objęty opracowaniem to element tzw. tramwajowej obwodnicy śródmiejskiej, prowadzącej od pl. Zawiszy do ronda Żaba przez Towarową, Okopową, Słomińskiego, most Gdański i Starzyńskiego. Całą trasę, z torami o łączonej długości 13 km, tramwajarze będą modernizować odcinkami począwszy od 2024 roku.