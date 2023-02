Wiceprezydent stolicy: na 90 procent możemy powiedzieć, że nie trzeba będzie wyburzać "Szpiegowa" 

Podkreślił, że brak tej dokumentacji oznacza konieczność jej odtworzenia, przejścia przez wszystkie pomieszczenia, zbadania instalacji, odnalezienia wszystkich przyłączy. - Do tego dochodzi jeszcze kwestia dokumentacji ciepłowniczej: budynek już od dawna był odłączony od sieci, a po remoncie magistrali przyłącze zostało zlikwidowane. To wszystko niestety zajmuje wiele czasu. Nie ma mowy o pośpiechu – analiza techniczna musi być wykonana rzetelnie - zaznaczył.

"To nie jest obiekt, po którym chodzi się bezpiecznie"

Inwentaryzacja trwa

Inwentaryzacja kompleksu jeszcze trwa – prowadzone są m.in. odwierty w fundamentach. - Na 90 procent już możemy powiedzieć, że nie trzeba będzie go wyburzać. Dążymy do przywrócenia funkcji mieszkalnej, choć jeszcze nie możemy przesądzić, że będzie to możliwe. Poczekajmy na zakończenie analizy technicznej – myślę, że to już kwestia najbliższych tygodni - ocenił wiceprezydent.