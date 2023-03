Niemrawe tempo prac na placu Trzech Krzyży. Drogowcy zapewniają, że skończą w terminie

Trwa przebudowa placu Trzech Krzyży. Choć można mieć zastrzeżenia do tempa robót i liczby zaangażowanych robotników, to Zarząd Dróg Miejskich zapewnia, że harmonogram prac nie uległ zmianie względem przesunięć z ubiegłego roku. Inwestycja ma być skończona latem.

Prace związane z przebudową placu Trzech Krzyży rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku. Z ruchu została wyłączona wschodnia jezdnia, natomiast przystanek autobusowy w kierunku ronda de Gaulle'a przesunięto bliżej Alej Ujazdowskich. W ostatnim czasie do redakcji tvnwarszawa.pl docierają sygnały o tym, że na placu budowy dzieje się niewiele. Na miejscu rzadko widać robotników, a jeśli już, to niewielu. Sprawdziliśmy, jak jest w rzeczywistości. We wtorek rano na miejsce pojechał nasz reporter Tomasz Zieliński.