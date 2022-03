Latem generalny remont mostu Poniatowskiego

Pierwsza tak duża odnowa

Prace powinny zacząć się latem

Formalnie przetarg zostanie ogłoszony po publikacji w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Powinno to nastąpić do połowy przyszłego tygodnia. Na oferty ZDM będzie czekać do 29 kwietnia. Jeżeli uda się rozstrzygnąć przetarg, pierwsze prace powinny zacząć się już latem. Wybrany wykonawca będzie miał czas na wywiązanie się z powierzonego zadania do końca 2024 r.