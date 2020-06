Remont alei Jana Pawła II. Kolejne zmiany dla kierowców i pieszych

Z kolei w niedzielny wieczór, około godziny 22, wyłączone z ruchu zostaną skrajne prawe pasy tej jezdni na odcinku od ronda ONZ do Jerozolimskich. Kierowcy jadący w tej relacji będą mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu. Połączenie z aleją Jana Pawła II stracą ulice Złota i Chmielna, ale utrzymany będzie zjazd do tunelu prowadzącego na pętlę autobusową przy Dworcu Centralnym.