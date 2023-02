Ratusz podaje termin remontu Hali Gwardii. "Choć nie każdy aspekt zależy od nas, to cel mamy jasny"

Wytyczne konserwatora

Przedmiotem rozmów były też wytyczne wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z którymi wygląd budynku ma zostać przywrócony do pierwotnych założeń (m.in. poprzez odnowienie detali architektonicznych, rozmurowanie okien piwnicznych), a fasady zabytkowego obiektu muszą zostać odsłonięte. To z kolei wiąże się z koniecznością przeniesienia do innej części targowiska 20 stoisk znajdujących się przy zabytkowej ścianie. Jak jednak uspokaja stołeczna koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego dyrektor Karolina Zdrodowska: żadne ze stoisk nie zostanie zlikwidowane, a kupcy nie muszą obawiać się o swoją obecność na targowisku.

- Zaprosiliśmy przedsiębiorców do stołu po to, by przekazać aktualne informacje o inwestycji, przeciąć pojawiające się w przestrzeni spekulacje, a przede wszystkim wysłuchać ich stanowiska. Choć nie każdy aspekt remontu zależy od nas, to cel mamy jasny - przeprowadzić ten proces w sposób możliwie jak najbardziej dogodny dla kupców i klientów targowiska – powiedziała Zdrodowska.