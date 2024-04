Remont Gilarskiej, zmiany w rozkładach 

We wtorek rozpocznie się wymiana nawierzchni na fragmencie ulicy Gilarskiej. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy, z kolei autobusy zmienią swoje trasy.

Stołeczny ratusz przekazał, że drogowcy będą pracowali pomiędzy ulicą Rolanda a św. Wincentego. Od wtorku, 2 kwietnia, rano do środy, 3 kwietnia, wieczorem zdejmą starą nawierzchnię ulicy i przygotują teren do ułożenia nowego asfaltu. Na ten czas na remontowanym odcinku będzie ruch wahadłowy. W nocy z czwartku na piątek, z 4 na 5 kwietnia, na czas układania nowej nawierzchni, Gilarska od Rolanda do św. Wincentego zostanie zamknięta.