Nowa książka Mroza bez reklamy w komunikacji miejskiej. "Miasto ją zablokowało, bo okładka obraża uczucia religijne"

ZTM: przedstawienie zakrwawionego medalika może urazić czyjeś uczucia

I to właśnie ten element ilustracji przyczynił się do decyzji stołecznych urzędników. Poprosiliśmy o komentarz rzecznika ZTM Tomasza Kunerta. Przypomniał, że wszystkie reklamy wyświetlane w pojazdach komunikacji miejskiej są obsługiwane przez zewnętrznych operatorów. - W umowie mamy jednak zapisy, że w przypadku, gdy reklama może budzić kontrowersje, wątpliwości co do jej przekazu, operator prosi nas o opinię. Firmujemy transport publiczny w Warszawie, więc chcemy wiedzieć, mieć pewnego rodzaju kontrolę nad tym, co jest prezentowane na naszych pojazdach i co widzą tysiące ludzi o bardzo rożnej wrażliwości. Nie chcemy, żeby nasze pojazdy budziły negatywne odczucia. Staramy się więc na te reklamy spojrzeć z boku i zastanowić się, czy nie mogą kogoś urazić - mówił Kunert.