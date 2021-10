Reklama nowej książki Mroza jednak pojawi się w komunikacji. "Nie wywołuje aż takich kontrowersji"

I to właśnie ten element ilustracji przyczynił się do decyzji stołecznych urzędników, którzy najpierw zadecydowali o zablokowaniu reklamy, a później ocenili, że może jednak wrócić do komunikacji. - Decyzja była wynikiem korespondencji z Biurem Marketingu ratusza. Zdaniem ratusza, ta reklama nie wywołuje aż takich kontrowersji - przekazał nam w środę rzecznik ZTM Tomasz Kunert.

Zdaniem ratusza reklama nie wywołuje kontrowersji, decyzję zmieniono

- To rekomendacja Biura Marketingu, które po konsultacji z prawnikiem uznało, że jednak ta reklama nie narusza niczyich dóbr, ani nie powinna obrażać uczuć religijnych, chociaż jest to oczywiście kwestia indywidualna, ale mówimy o kwestiach formalno-prawnych. Natomiast nie ma powodu, żeby odmówić wypuszczenia tej reklamy - dodała rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk.

W dokumencie wypunktowano, których reklam dopuszczać nie można. Chodzi o te, które są: "przesycone erotyzmem oraz zawierają elementy i treści pornograficzne; nakłaniają do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób; zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość".

ZTM: przedstawienie zakrwawionego medalika może urazić czyjeś uczucia

Wcześniej Tomasz Kunert tłumaczył, że wszystkie reklamy wyświetlane w pojazdach komunikacji miejskiej są obsługiwane przez zewnętrznych operatorów. - W umowie mamy jednak zapisy, że w przypadku, gdy reklama może budzić kontrowersje, wątpliwości co do jej przekazu, operator prosi nas o opinię. Firmujemy transport publiczny w Warszawie, więc chcemy wiedzieć, mieć pewnego rodzaju kontrolę nad tym, co jest prezentowane na naszych pojazdach i co widzą tysiące ludzi o bardzo rożnej wrażliwości. Nie chcemy, żeby nasze pojazdy budziły negatywne odczucia. Staramy się więc na te reklamy spojrzeć z boku i zastanowić się, czy nie mogą kogoś urazić - mówił Kunert.