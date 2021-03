Policja zatrzymała kierowcę po wypadku. "Był poszukiwany"

Do wypadku doszło po godzinie 8 przy skrzyżowaniu Korkowej z Płatnerską. - Mitsubishi dojeżdżało do ronda, gdy w jego tył uderzyła toyota oznakowana jako taksówka. Samochody nie są poważnie uszkodzone, ale pasażerka pierwszego z nich została zabrana do szpitala. Natomiast kierowca toyoty został po przyjeździe policji zakuty w kajdanki i zaprowadzony do radiowozu - relacjonuje Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.