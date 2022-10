W niedzielę jubileuszowa edycja biegu RUNbertów. Ostatnia szansa na zapisy

Bieg po raz pierwszy zorganizowano w 2013 roku. Do przebiegnięcia jest pięciokilometrowa trasa. Start i meta zmagań będą zlokalizowane na terenie Akademii Sztuki Wojennej. Na terenie uczelni będzie się znajdowało też biuro zawodów. Jak informują organizatorzy, miejsce rozpoczęcia biegu pozwoli ponownie nawiązać do wojskowego charakteru dzielnicy.

Zdaniem maratończyka Jakuba Nowaka i rekordzisty trasy (14:43 z 2018 roku), podczas biegu można powalczyć o dobre rezultaty. - Bieg Runbertowa wygrywałem w 2016 i 2018 roku i zawsze podobała mi się atmosfera tego biegu. Moje ostatnie lata to były różne powroty na ścieżki biegowe, ale ten wynik uważam za całkiem przyzwoity, choć był daleki od rekordu życiowego. Jak na samotny bieg to był to jednak dobry prognostyk przed listopadowymi startami – wspomina Jakub Nowak.