Umowa na wiadukt nad torami podpisana. Jest też porozumienie w sprawie tunelu

W środę spółka PKP PLK wraz z władzami Warszawy podpisały umowę z wykonawcą – firmą Intop Warszawa Sp. z o.o. – na budowę wiaduktu drogowego nad torami w ciągu ul. Chełmżyńskiej. Jak informują kolejarze wartość umowy to 68,5 mln zł netto, z czego PKP PL sfinansuje połowę. Część inwestycji będzie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FEnIKS.

- Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań to ważny element inwestycji, który usprawnia ruch pociągów, podnosi poziom bezpieczeństwa na kolei i w ruchu drogowym. Nowe obiekty umożliwiają lepszą komunikację w obrębie miast i przyczyniają się do ograniczenia korków. Aglomeracja warszawska to przykład miejsca, gdzie sukcesywnie ubywa przejazdów, a przybywa wiaduktów kolejowych i tuneli pod torami, dzięki czemu wraz ze wzrostem bezpieczeństwa wzrasta także komfort życia mieszkańców – powiedział cytowany w komunikacie kolejarzy Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.