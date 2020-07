Wraca Relax, ale filmu tam nie zobaczysz. "Kombinat różnych sztuk"

Po 14 latach nieobecności, do życia wraca Relax. Co prawda nie będzie kina, ale miłośników kultury ucieszy, że nie będzie także sklepu ani biurowca. Opuszczony budynek przy Złotej zamieni się w scenę dla spektakli, koncertów i stand upu.

Poważne spektakle i musicale

Koncerty gwiazd TikToka, stand up

Zaplanowany został również cykl "Scena Relax tribute to…" w ramach którego odbędą się koncerty poświęcone Alicii Keys czy Davidowi Bowiemu. Drugi cykl to wokalno-taneczne show "The HA! Warsaw is Voguing". "Na stałe w naszym repertuarze zagości też widowisko muzyczne tworzone przez idoli polskich nastolatków pt. Playlista LILY. Na scenie zobaczymy nie tylko wokalistów, ale także najbardziej popularnych polskich influencerów z aplikacji TikTok" – zapowiadają organizatorzy w informacji prasowej wysłanej do mediów.