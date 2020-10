Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zakażony

Rektor od 1 września

Prof. Alojzy Z. Nowak objął urząd 1 września na kadencję 2020-2024. Zastąpił prof. Marcina Pałysa, który kierował uczelnią przez dwie minione kadencje - od 2012 roku. Nowak ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie). Odbył także studia w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign w USA oraz z zakresu bankowości, finansów i rynków kapitałowych na Uniwersytecie w Exeter w Wielkiej Brytanii. W Antwerpii i na Free University of Berlin studiował International Economics. Wykładał na kilkunastu uczelniach na całym świecie, w tym we Francji, Wielkiej Brytanii (między innymi w Cambridge), USA, Rosji, Chinach, Korei i RPA.