Rektor szkoły pożarniczej odwołany. "Poważne nieprawidłowości, niewłaściwy system zarządzania"

Szkoła Główna Służby Pożarniczej od 1 maja będzie miała nowego rektora-komendanta. W środę minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński odwołał z tej funkcji nadbrygadiera Pawła Kępkę. Decyzja ma związek z masowymi zachorowaniami na COVID-19 wśród podchorążych.

Decyzja ministra ma związek wykryciem kilkudziesięciu zakażeń koronawirusem u podchorążych, którzy skarżyli się, że władze uczelni zignorowały ich objawy i sugerowały symulowanie. Szef MSWiA zapoznał się z raportem z prac zespołu Komendanta Głównego PSP, który miał wyjaśnić przyczyny i okoliczności wystąpienia koronawirusa w szkole.

"W szkole doszło do poważnych nieprawidłowości. Dlatego podjąłem decyzję o odwołaniu z funkcji rektora-komendanta SGSP nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki. Stanowisko to od 1 maja br. obejmie mł. bryg. dr inż. Jarosław Chodorowski" - powiedział cytowany w komunikacie resortu Mariusz Kamiński. Dodał, że uczelnię czeka również wiele zmian organizacyjnych.

Chodorowski pełnił dotychczas funkcję komendanta powiatowego PSP w Kłodzku.

"Niewłaściwy system zarządzania"

Zespół z Komendy Głównej PSP skontrolował między innymi postępowanie kierownictwa w związku z niebezpieczeństwem transmisji koronawirusa w uczelni. Ocenił również skuteczność działań izolacyjnych zastosowanych wobec podchorążych.

"Kontrolerzy stwierdzili nieprawidłowości zarówno w odniesieniu do kadry kierowniczej i dowódczej, jak i do podchorążych wszystkich kompanii. W szkole został przyjęty niewłaściwy system zarządzania, co w efekcie doprowadziło do obniżenia dyscypliny wśród kadry i studentów" - podkreślono w komunikacie MSWiA.

Jak zaznaczono, zespół ustalił między innymi, że wprowadzone ograniczenie wydawanych przepustek i udzielanych urlopów nie miało zastosowania w praktyce, a to "przyczyniło się do emisji COVID-19 na terenie uczelni". "Dla przykładu - 13 marca br. zostało ogłoszone rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Mimo to wydano wtedy 49 przepustek, a 150 przedłużono" - czytamy w informacji.

Kontrolerzy negatywnie ocenili ponadto skuteczność "działań izolacyjnych zastosowanych na terenie SGSP". "Prorektor ds. operacyjnych polecił m.in., by studenci mający dolegliwości osobiście zgłaszali swoje objawy pod dostępne numery telefoniczne Inspekcji Sanitarnej. Było to sprzeczne z procedurą postępowania Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA z 13 marca 2020 r." - oceniono. Jak podkreślono, nie zostało to zweryfikowane także przez rektora-komendanta SGSP ani przez pozostałe osoby posiadające tę informację.

78 zakażonych podchorążych

W środę Zespół ds. Informacji i Kontaktu z Mediami uczelni przekazał, że obecnie sytuacja w SGSP jest ustabilizowana.

Dzień wcześniej stwierdzono jednak obecność wirusa SARS-CoV-2 u jednego podchorążego przebywającego na kwarantannie w SGSP. Oznacza to, że zakażenia wykryto w sumie u 78 podchorążych. Pośród nich 43 już wyzdrowiało i opuściło izolatorium oraz Centralny Szpital Kliniczny MSWiA.

Pozostałych 35 podchorążych, u których potwierdzono koronawirusa, przebywa nadal w izolatorium. SGSP zapewnia, że ich stan zdrowia jest dobry. "Kwarantannę odbywa jeszcze niewielka grupa podchorążych przebywających w SGSP oraz SP PSP w Bydgoszczy, którzy potencjalnie mogli mieć kontakt z osobą z potwierdzoną obecnością wirusa SARS-CoV-2" - poinformowano. Jak dodano - od 9 do 29 kwietnia - przeprowadzono ponad 1,5 tysiąca testów wśród podchorążych, funkcjonariuszy i pracowników SGSP.

Z danych przekazanych przez uczelnię wynika, że z kwarantanny zwolniono 59 podchorążych przebywających w SGSP, 36 podchorążych przebywających w CS PSP w Częstochowie, 33 podchorążych przebywających w SP PSP w Bydgoszczy, 36 podchorążych przebywających w Ośrodku Szkoleniowym SP PSP Bydgoszcz w Tylnej Górze, 37 podchorążych przebywających w Ośrodku Szkolenia w Pionkach KW PSP w Warszawie oraz 21 podchorążych przebywających w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

W uczelni rozpoczęły się również prace związane z organizacją obron prac dyplomowych, egzaminów semestralnych i rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 i 2021/2022.

