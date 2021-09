Rektor zwolnił dziekana i podpisał nową umowę z sędzią Igorem Tuleyą

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego poinformował o podpisaniu nowej umowy z sędzią Igorem Tuleyą. Wcześniej uczelnia zerwała tę współpracę, bo - jak sama przyznała - "niewłaściwie zinterpretowała" decyzję wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysława Radzika, który nie zgodził się, by sędzia prowadził zajęcia dla studentów. Rektor zwolnił też dziekana Kolegium Prawa Roberta Zielińskiego.

W środę informowaliśmy, że Akademia Leona Koźmińskiego zerwała współpracę z sędzią Igorem Tuleyą , bo nie otrzymał on zgody na prowadzenie zajęć dla studentów od wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Przemysława Radzika. Później uczelnia przeprosiła za zaistniałą sytuację i zapowiedziała chęć kontynuacji współdziałania z sędzią. W opublikowanym 21 września oświadczeniu, Robert Zieliński, dziekan Kolegium Prawa, oznajmił, że uczelnia "niewłaściwie zinterpretowała wydaną przez Prezesa Sądu Okręgowego decyzję". "Uznaliśmy, że ta decyzja uniemożliwia nam dalszą współpracę. Przepraszamy Pana Igora Tuleyę oraz wszystkich, którzy poczuli się urażeni zaistniałą sytuacją. Oświadczamy, że podtrzymujemy zainteresowanie współpracą z Panem Sędzią" - zaznaczył Zieliński.

Kiedy pytaliśmy uczelnię, czy to oznacza, że decyzja o zerwaniu współpracy zostanie anulowana i sędzia będzie mógł w nadchodzącym roku akademickim prowadzić zajęcia na Akademii Leona Koźmińskiego, otrzymaliśmy odpowiedź, że uczelnia wysłała do sędziego stosowne pismo i czeka na odpowiedź w tej sprawie. W piątek okazało się, że Tuleya się zgodził. "Dziś podpisałem umowę z Sędzią Igorem Tuleyą, który poprowadzi zajęcia dla studentów prawa w nowym roku akademickim" - poinformował profesor Zieliński w piątkowym oświadczeniu.

Przyznał też, że w sprawie współpracy z Tuleją "został popełniony błąd". "Nie zostały zachowane zasady związane z zatrudnianiem dydaktyków w naszej Akademii. Uczelni zależy na współpracy z praktykami, a zwłaszcza dobrze ocenianymi przez studentów, do których należy również sędzia Tuleya. Tę współpracę powinniśmy kontynuować jeśli tylko sędzia wyraziłby na to zgodę" - stwierdził rektor.

Tuleya: decyzja Radzika "arbitralna" i "pozbawiona merytorycznego uzasadnienia"

Sprawę zerwanej współpracy uczelni z sędzią Tuleyą opisał we wtorek portal OKO.press. Jak podano, Igor Tuleya na początku września poinformował władze Sądu Okręgowego w Warszawie o zamiarze prowadzenia zajęć dla studentów prawa w Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Szkole Prawa Procesowego "Ad Exemplum". Zgodnie z artykułem 86 ustawy o sądach sędziowie mogą prowadzić działalność na stanowiskach dydaktycznych i naukowych, jeśli nie koliduje to z ich pracą orzeczniczą. Podejmowane przez nich zajęcia nie mogą również osłabiać zaufania do ich bezstronności bądź przynosić ujmy zawodowi. Jeśli prezes sądu uzna, że nie spełniają któregoś z wskazanych warunków, może nie wyrazić zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia.