Tysiąc rodzin nie zdążyło z rekrutacją do szkół i przedszkoli. Miasto przedłuża termin

Stołeczny ratusz wyliczył, że około tysiąca rodzin nie złożyło wniosków rekrutacyjnych o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły podstawowej. Termin został przedłużony do 23 kwietnia.

Jak poinformowali urzędnicy, możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona w poniedziałek, 30 marca o godzinie 13. Podkreślili jednocześnie, że rodzice, którzy nie zdążyli wcześniej zarejestrować swoich dzieci do szkoły pierwszego wyboru, teraz będą mogli to zrobić do 23 kwietnia.