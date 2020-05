Ogłoszono listy przyjętych do przedszkoli. Rodzice ponad trzech tysięcy dzieci mają problem

We wtorek opublikowano listy zakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. W rekrutacji 2020/2021 przyjęto łącznie 19 580 dzieci.

"Znamy już wyniki rekrutacji 2020/21 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w Warszawie. Przyjęliśmy 19 580 dzieci (w poprzedniej rekrutacji było to 19 257) w tym: 11 832 trzylatków, 1 170 czterolatków, 704 pięciolatków i 5 874 sześciolatków" - napisała na Twitterze wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

Miejsca dla dzieci, które się nie dostały

Rodzice przyjętych dzieci muszą teraz w terminie od 12 do 20 maja do godziny 16 potwierdzić wolę zapisu do przedszkola lub szkoły, gdzie dziecko zostało przyjęte. Można to zrobić online albo przesyłając skan czy zdjęcie potwierdzenia na adres mailowy placówki.