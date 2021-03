Ruszają zapisy do przedszkoli i klas pierwszych w podstawówkach

Od wtorku, 2 marca można składać wnioski o przyjęcie dzieci do stołecznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych. Urzędnicy zachęcają, aby ze względu na pandemię zgłoszeń dokonywać on-line, choć klasyczne, papierowe wnioski również są przyjmowane.

- We wtorek rozpoczynamy rekrutację nowych wychowanków i pierwszaków do 357 stołecznych przedszkoli i 218 podstawówek. Do wspólnej rekrutacji przystąpią również niepubliczne przedszkola konkursowe oraz przedszkola publiczne prowadzone przez inne organy - łącznie 53 jednostki - poinformowała cytowana w komunikacie wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska. Zachęciła również rodziców, aby ze względu na obecną sytuację, składali wnioski on-line. - Wyniki naboru podamy już po weekendzie majowym - dodała Kaznowska.

Lista i oferta edukacyjna przedszkoli i szkół podstawowych - dla dzieci ubiegających się o przyjęcie - zostanie udostępniona w elektronicznym systemie rekrutacji 2 marca o godzinie 13.00.

Bez ograniczenia liczby placówek

Jak poinformował ratusz, od 2 do 18 marca rodzice będą mogli wypełnić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wniosek o przyjęcie lub zgłoszenie do klasy pierwszej i po dołączeniu dokumentów / oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów oraz podpisaniu go profilem zaufanym przesłać do przedszkola lub szkoły podstawowej.

"Możliwe będzie również, do 19 marca, do godziny 16.00, złożenie wniosku/zgłoszenia w wersji papierowej. Jednak ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne rekomendujemy przesyłanie dokumentów rekrutacyjnych za pomocą systemu rekrutacyjnego" - zaznaczyli urzędnicy.

W postępowaniu rekrutacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022 obowiązują kryteria ustawowe oraz samorządowe. Natomiast w rekrutacji do klas pierwszych obowiązują kryteria określone w uchwale Rady Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. "Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia" - przypomniał ratusz.

Wniosek o przyjęcie można składać do placówek, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne dla dzieci w określonym wieku. Urzędnicy zastrzegli, że nie ma ograniczenia liczby przedszkoli i szkół, do których można ubiegać się o przyjęcie dziecka.

Wyniki na początku maja

Wyniki będzie można sprawdzić 23 kwietnia. "Od 23 kwietnia do 29 kwietnia do godz. 16.00 rodzice będą potwierdzali wolę zapisu dziecka do przedszkola (lub szkoły), do którego zostało zakwalifikowane" - poinformował ratusz.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych mają zostać opublikowane 4 maja o godzinie 13.00.

Autor:mp/r

Źródło: tvnwarszawa.pl