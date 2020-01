Ratusz: rekordowo niska liczba ofiar wypadków

Rok 2019 kończy się rekordowo niską liczbą ofiar śmiertelnych na ulicach Warszawy - poinformował stołeczny ratusz. Ze wstępnych danych Komendy Stołecznej Policji wynika, że w wypadkach życie straciło 35 osób. To o niecałe 20 procent mniej niż rok wcześniej.

"Każdy wypadek to o jeden za dużo i przypomina nam, jak wiele jeszcze musimy zrobić, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach" - napisał na Twitterze prezydent Warszawy. Dodał też, że liczba ofiar spadła o około 17 procent w porównaniu do roku 2018.

"To wciąż o 35 ofiar za dużo"

"To wciąż o 35 ofiar za dużo, jednak cieszy nas, że liczba zabitych zmniejsza się - w ciągu roku o blisko 20 procent" - podkreślono. Dodano przy tym, że szczególnie wyraźnie, bo niemal o połowę, spadła liczba ofiar wśród seniorów. Ratusz podkreślił, że szczegółowe dane dotyczące przyczyn i okoliczności wypadków zostaną przedstawione wiosną w raporcie o bezpieczeństwie na drogach.

"Poprawiające się statystyki"

- Takie wyniki to nie przypadek. Podchodzimy do sprawy bezpieczeństwa kompleksowo. Staramy się nie poddawać emocjom dominującym w dyskusji publicznej na temat bezpieczeństwa. Decyzje podejmujemy na podstawie profesjonalnych audytów. Choć to nie zawsze popularne, liczy się efekt - mówi cytowany w komunikacie Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich.