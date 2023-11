Rekordowe zainteresowanie kupnem odholowanych aut. Wpłynęło ponad tysiąc ofert

Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął szósty już przetarg na zakup odholowanych samochodów. W sumie na 48 aut wpłynęło 1091 ofert. - To absolutny rekord - podkreślają stołeczni drogowcy.

"To już szósty raz, gdy wystawiliśmy na sprzedaż niechciane przez poprzednich właścicieli pojazdy. Do jesieni 2021 r. auta, których nikt nie zdecydował się odebrać, po przejściu na własność miasta kierowaliśmy na złom. Robiliśmy to zazwyczaj bez żalu, bo w większości przypadków chodziło o samochody mocno zniszczone, których na drogi nie przywróciłby nawet generalny remont" - poinformował w komunikacie stołeczny ZDM.