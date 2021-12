"Może się okazać, że przez drastyczne podwyżki gazu, zabraknie środków na życie"

Nie tylko z Warszawy, ale z całego kraju napływają informacje o kilkusetprocentowych podwyżkach opłat za gaz. W środę w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Jan Grabiec wspólnie z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską zaapelowali do rządu o działania.

Na środowej konferencji w Sejmie poseł KO Jan Grabiec zaapelował do rządu o stanowcze działania w sprawie podwyżek cen gazu. Jak podkreślił, są one ogromnym obciążeniem dla Polaków.

Koalicja Obywatelska: przepisy miały być tarczą, a są czarną dziurą

- Ta rażąca niesprawiedliwość jest czymś, co jest odpowiedzialnością rządu, co powinno zostać zniwelowane. Jeśli premier Morawiecki, jeśli rząd PiS w najbliższych dniach nie przedstawi projektu rozwiązującego problem tych skandalicznych podwyżek, to w pierwszych dniach stycznia Koalicja Obywatelska przedstawi w Sejmie projekt ustawy, który zagwarantuje wszystkim obywatelom, że nie zostaną pokrzywdzeni przez ten bubel prawny, jakim jest tarcza antyinflacyjna - zapowiedział Grabiec.

Wyjaśnił, że jego partia zaproponuje rozwiązania ustawowe, które zagwarantują, że każdy, kto dostał "ten kilkusetprocentowy rachunek z podwyżkami", będzie mógł zyskać wycofanie tych podwyżek i "będzie mógł zapłacić za gaz tak, jak wszyscy inni". - To jest po prostu skandal, że rząd przygotowuje takie przepisy, które kompletnie nie działają. Miały być tarczą, a są tak naprawdę czarną dziurą, jeśli chodzi o portfele Polaków - ocenił poseł.

Podkreślił przy tym, że liczy się każdy dzień. - Dla wielu gospodarstw domowych, zwłaszcza samotnych emerytów, czy samotnych rodziców wychowujących kilkoro dzieci, może się okazać, że przez te drastyczne podwyżki cen gazu, zabraknie środków na życie: na lekarstwa, na produkty żywnościowe do końca miesiąca - dodał.

Grabiec przypomniał, że jako pierwsza o podwyżkach zaalarmowała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Dodał, że np. w Radomiu w lokalach zarządzanych przez samorząd podwyżki będą wynosić około 400 procent. - Każdy, kto dostał taki niepokojący rachunek, zapowiedź, czy już decyzja o kilkusetprocentowej podwyżce może się zgłosić do najbliższego biura poselskiego, posła Koalicji Obywatelskiej i otrzyma tam pomoc - zapewnił.

Kaznowska: wszystkie obiekty użyteczności publicznej dotkną olbrzymie podwyżki

Wiceprezydent Kaznowska przypomniała, że w ramach Polskiego Ładu Warszawa tylko w przyszłym roku ma stracić 1,5 miliarda złotych dochodów. - Teraz okazuje się, że w ramach galopującej inflacji musimy liczyć się z olbrzymimi podwyżkami cen: energii elektrycznej, gazu - powiedziała.

Jak wymieniła, Warszawa to prawie tysiąc placówek oświatowych. - To 11 szpitali, to ponad 110 przychodni, to instytucje kultury. Wszystkie te obiekty użyteczności publicznej, w tym obiekty sportowe dotkną te olbrzymie podwyżki - zaznaczyła. Jak wymieniła, kolejne podwyżki dotyczą ośrodków i sportu i rekreacji - 390 procent na rok przyszły, 490 procent w trzech obiektach. I to, co jest też dla mnie zadziwiające, spółka PGNiG startująca w przetargu w jednym naszym ośrodku sportowym proponuje nam podwyżkę 390 procent, w drugim ośrodku sportowym przetargu podwyżkę 490 procent. To kwestia do ważnego wyjaśnienia - zastrzegła.

W 2022 wyższe rachunki za gaz

Wcześniej, sytuację skomentował także w środę rzecznik rządu Piotr Mueller. - Pytanie co to są za spółki, bo spółki państwowe, jeżeli chodzi o taryfy indywidualne, mają określone maksima. Nie znam tego konkretnego przypadku. Jest faktycznie wyzwanie w przypadku prywatnych spółek, które np. miały źle podpisane kontrakty długoterminowe i przez to ceny gazu wzrastają. My przygotowaliśmy przede wszystkim obniżkę podatków i w zakresie gazu i w zakresie cen energii elektrycznej i zakresie paliw. To jest jeden element tarczy inflacyjnej, a z drugiej strony tarczę osłonową. Jeżeli będą potrzebne jakiekolwiek inne działania, jesteśmy na nie otwarci - zapewnił rzecznik.

17 grudnia prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził nowe taryfy na sprzedaż gazu dla PGNiG Obrót Detaliczny oraz na dystrybucję tego paliwa dla Polskiej Spółki Gazownictwa. Stawka taryfy za paliwo gazowe miała wzrosnąć o około 83 procent netto, a w sumie przeciętny rachunek miał wzrosnąć o 54 procent.

Jak wyjaśnił URE, dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego gaz jedynie do przygotowania posiłków wzrost ma być tylko trochę niższy - wyniesie 41 procent. W przypadku odbiorców z grupy W 2.1 - grzejących wodę, w tym "kuchenkowiczów" - płatność ma wzrosnąć o 54 proc., czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewający gazem domy (grupa taryfowa W-3.6), mają zapłacić o około 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).

