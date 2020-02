Rekord w komunikacji miejskiej: ponad miliard pasażerów w 2019 roku

Oznacza to ponad 598,9 milionów przejazdów. "Miejskie Zakłady Autobusowe oraz prywatni przewoźnicy wysyłali na ulice w godzinach szczytu około 1400 autobusów, jeżdżących na łącznie 302 liniach: zwykłych, przyspieszonych, ekspresowych, strefowych, lokalnych i nocnych" - wylicza ZTM w komunikacie.

Na drugim miejscu pod względem popularności uplasowały się tramwaje. Skorzystało z nich 24,7 procent podróżnych, co oznacza 296,5 mln przejazdów. Obecnie w stolicy funkcjonuje 26 linii tramwajowych, obsługiwanych przez prawie 420 tramwajów i składów tramwajowych, przy czym 311 ma wagony niskopodłogowe.

Transport zbiorowy za 2,5 miliarda złotych

Przewoźnicy wykonali w ubiegłym roku pracę przewozową na poziomie 231,3 mln wozokilometrów (wozokilometr to jednostka miary oznaczająca drogę przebytą przez pojazd komunikacji miejskiej w określonym czasie).

Podział ich pracy wygląda następująco: - Miejskie Zakłady Autobusowe - 88,93 mln wzkm za 831,4 mln zł, - Tramwaje Warszawskie ponad - 54 mln wzkm za 673,2 mln zł, - Prywatni przewoźnicy autobusowi - 29,9 mln wzkm za 233,4 mln zł, - Metro Warszawskie - 37,2 mln wzkm za 486,8 mln zł, - Szybka Kolej Miejska - prawie 15 mln wzkm za 150,3 mln zł, - Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa - łącznie 6,3 mln pockm za 191,2 mln zł (pockm - pociągokilometr - jednostka miary analogiczna do wozokilometrów stosowana w przypadku pojazdów szynowych).

Skomplikowane obliczenia

ZTM tłumaczy, że do szacowania liczby pasażerów w warszawskiej komunikacji miejskiej, wykorzystywane są dane dotyczące między innymi sprzedaży biletów, przyjętych tak zwanych współczynników przesiadkowości lub liczby podróży w dobie wraz z liczbą przejazdów, a także wykonanej pracy przewozowej.

"To skomplikowane i długotrwałe obliczenia. Aby ich dokonać, statystycy pracujący w ZTM zakładają na przykład, że na jednym bilecie 20-minutowym wykonywany jest jeden przejazd, na bilecie dobowym - średnio dwie podróże, a na bilecie 30-dniowym - średnio niecałe dwie podróże w dobie od poniedziałku do piątku. W obliczeniach uwzględniane są także dane dotyczące udziału w przewozach osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów (seniorów, dzieci korzystających z Karty Ucznia) i gapowiczów" - wyjaśniają urzędnicy.