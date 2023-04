Pieszy zasłabł na przystanku autobusowym

czytaj dalej

- Interweniujemy po raz kolejny u prokuratora generalnego. Wnioskujemy, by w trybie nadzoru nad tą sprawą, prokurator pilnie się tą sytuacją zajął. By osobiście nadzorował tę sprawę, która tak bardzo oburzyła całą opinię publiczną - poinformowały w czwartek dwie posłanki Koalicji Obywatelskiej Kinga Gajewska oraz Aleksandra Gajewska, odnosząc się do trwającego postępowania w sprawie wypadku radiowozu z nastolatkami w Dawidach Bankowych.