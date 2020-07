Chcą zakazu drastycznych zdjęć antyaborcyjnych na ulicach Warszawy. Razem złożyło projekt uchwały

Stołeczni działacze partii Razem złożyli projekt uchwały zakazujący prezentowania drastycznych treści antyaborcyjnych na ulicach Warszawy. Postulują, by za złamanie zakazu groziła do 500 złotych grzywny dziennie.

500 złotych za każdy dzień

Uchwała proponowana przez warszawskich działaczy Razem uniemożliwiłaby pokazywanie takich treści w przestrzeni publicznej. Za złamanie zakazu groziłaby grzywna - do 500 złotych za każdy dzień eksponowania drastycznych zdjęć. Razem chce, by Rada Warszawy zajęła się projektem uchwały już podczas sierpniowej sesji.

- Warszawiacy powszechnie popierają naszą inicjatywę, liczymy na to samo ze strony radnych. Mamy nadzieję że uchwała zostanie przyjęta jednogłośnie - podkreślił cytowany w komunikacie Konrad Wiślicz-Węgorowski z Razem.

Uliczny problem

Kilka dni później radni Koalicji Obywatelskiej zaapelowali do władz Warszawy o interwencję w sprawie antyaborcyjnych pojazdów. Choć wiceprezydent Paweł Rabiej oceniał akcję jako "niedopuszczalną i szkodliwą społecznie kampanię pseudoinformacyjną", to poza apelami o reakcję do służb, urzędnicy nie byli w stanie wiele zdziałać. Rabiej ubolewał, że oklejanie pojazdów nie jest zagrożone karą w żadnym z przepisów.