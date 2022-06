"Raz, dwa, trzy - warszawiakiem jesteś Ty". Muzealna gra sposobem na spędzenie wakacji w mieście

- Już od dwunastu lat bawimy się w grę, którą od samego początku organizuje Muzeum Powstania Warszawskiego. Tegoroczna odsłona potrwa do 8 września, namawiamy zatem rodziny z dziećmi mieszkające w stolicy, aby włączyły się w tę zabawę. Oczywiście uczestnictwo w grze nie jest zarezerwowane wyłącznie dla warszawiaków, ponieważ mogą wziąć w niej udział również osoby, które przyjechały do Warszawy na wakacje – powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową kierownik działu edukacyjnego MPW dr Karol Mazur.

W zabawie bierze udział ponad 30 placówek muzealnych

Gra "Raz, dwa, trzy - warszawiakiem jesteś Ty" polega na odwiedzeniu minimum ośmiu z trzydziestu pięciu placówek muzealnych i wystawienniczych w Warszawie oraz jej okolicach. Aby wziąć udział w grze, należy się zarejestrować na stronie internetowej razdwatrzywarszawiak.pl. - Wówczas dostaje się numer gracza, który my nazywamy numerem agenta. Uczestników zabawy specjalnie nazywamy tajnymi agentami, aby dodać tajemniczości zabawie – zaznaczył Karol Mazur. Jak wyjaśnił, rodziny rozwiązują zagadki lub zadania, które przygotowały muzealne instytucje, umieszczone w formie kart graficznych na stronie internetowej do samodzielnego pobrania i wydrukowania. - Wszystkie odpowiedzi można potem wpisać na stronie internetowej projektu – dodał Mazur.

"Wielcy znani nieznani"

Co roku organizatorzy dodają nowe placówki muzealne, które biorą udział w zabawie. - Staramy się w każdym roku włączyć do zabawy instytucje, które albo pojawiły się niedawno na kulturalnej mapie Warszawy, albo do tej pory były niszowe. W tym roku mamy trzech debiutantów. Jednym z nich jest Pontiseum, czyli muzeum konstrukcji mostowych, które znajduje się w plenerze nad Wisłą. Wśród debiutantów jest też Muzeum życia w PRL znajdujące się przy placu Konstytucji. Do gry zaprosiliśmy również Muzeum Zimnej Wojny z Izbą Pamięci Generała Ryszarda Kuklińskiego, chcąc pokazać nową placówkę o charakterze historycznym – zwrócił uwagę Karol Mazur.

Zastrzegł jednak, że "w zabawie nie chodzi o to, aby robić jakiś sprawdzian, bo przecież są to wakacje". - Chodzi po prostu o to, aby dzieci zwiedziły placówkę, zrobiły to w stosunkowo krótkim czasie, ponieważ rozwiązywanie tych zadań najczęściej nie powinno przekraczać 45 minut, choć oczywiście, jeśli chcą zostać dłużej w tej placówce, to jak najbardziej mogą to zrobić – powiedział. - W grze chodzi o pokazanie dzieciom, że muzeum jest miejscem, w którym można odkryć różne ciekawe rzeczy, a nie tylko oglądać gabloty z eksponatami czy wgłębiać się w specjalistyczną wiedzę – podkreślił Karol Mazur. - W grze biorą udział także instytucje, które nie mają swoich wystaw, więc niektóre zadania wykonuje się w plenerze. Są też placówki, gdzie wszystko można z kolei zrobić on-line – wskazał.