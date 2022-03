Ratusz zapowiada przejęcie Szpiegowa. "W najbliższych tygodniach będzie mógł wejść komornik"

czytaj dalej

Do warszawskich szkół przyjęto już ponad sześć tysięcy dzieci z Ukrainy - poinformowała we wtorek wiceprezydentka Renata Kaznowska. Ratusz zwrócił się do resortu edukacji z apelem o utworzenie klas zerowych, w których uczniowie mogliby spędzić pierwszy rok na nauce języka polskiego. Zdaniem stołecznych urzędników, ułatwiłoby to uchodźcom wdrożenie się do polskiego systemu szkolnictwa.