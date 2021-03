Ratusz zapowiada powrót do dezynfekcji przestrzeni miejskich

Do dezynfekcji przestrzeni miejskich ratusz chce wrócić po ustabilizowaniu się pogody i wyborze wykonawców. Ponownie używana będzie do tego polska technologia wykorzystująca wodę wysoko ozonowaną jako czynnik odkażający. - Wodę można wykorzystać zarówno do mycia powierzchni jak i rozpylania. Ozon jest bardzo efektywnym środkiem dezynfekującym i wyraźnie góruje nad innymi środkami chemicznymi, bowiem nie ma niszczącego wpływu na środowisko naturalne – zapewniła rzeczniczka ratusza Karolina Gałecka.