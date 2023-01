Ponad 18 milionów na szkolenia dla stołecznych nauczycieli. "Chętnie biorą w nich udział"

Tegoroczny budżet na doskonalenie zawodowe warszawskich nauczycieli to 18,3 miliona złotych, czyli o blisko o dwa miliony więcej w porównaniu z zeszłym rokiem. Specjalną uchwałę podjęli w grudniu warszawscy radni, a zarządzenie w tej sprawie podpisał prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

- Nauczyciele bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach i kursach doskonalących. W zeszłym roku szkolnym skorzystało z nich ponad 60 procent kadry pedagogicznej z miejskich szkół. W tym roku główne priorytety szkoleń to oczywiście sprawy związane z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed oświatą: praca z dziećmi uchodźców wojennych, dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży, usuwanie skutków pandemicznych, kompetencje cyfrowe czy kształtowanie postaw proobywatelskich i prospołecznych – przekazała w środę wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska.

"Różnorodna oferta wsparcia oświaty"

80 procent wszystkich środków w tym roku, czyli ponad 14,6 miliona złotych przekazanych z budżetu miasta, trafi do dyrektorów miejskich szkół, dzielnic, Biura Edukacji i Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).

"Pozwoli to na przygotowanie bezpłatnej i różnorodnej oferty wsparcia środowiska warszawskiej oświaty, z uwzględnieniem potrzeb szkół i placówek oraz zapewniając jednolite szkolenia systemowe w skali całej Warszawy" - poinformował ratusz w specjalnym komunikacie.

20 procent środków przeznaczono na dofinansowanie do studiów i kursów kwalifikacyjnych. W 2023 roku zwiększono jego kwotę dla jednego nauczyciela. Będzie to 80 procent czesnego, a w przypadku studiów dających uprawnienia pedagogiczne nawet 100 procent (do 3,9 tysiąca złotych).