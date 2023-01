Ratusz przygotował podręcznik o feminatywach dla nauczycieli. Radni PiS: to wprowadzanie ideologii do szkół

Prezydent: poradnik zwiększa sprawność języka jako narzędzia komunikacji

Radny PiS: feminatywy to sztuczne twory językowe

Organizowana w piątek debata wzbudziła sprzeciw opozycyjnych radnych i działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem to wprowadzania ideologii do szkół. Według radnego Oskara Hejki feminatywy nie są niczym naturalnym, to "sztuczne twory językowe". - A ich promowanie, to wciskanie do szkół ideologii tylnymi drzwiami - tłumaczy radny. Jego zdaniem, o ile dorośli chcą korzystać z feminatywów, jest to ich prawo. Natomiast nie powinny być one promowane w szkołach, bo te powinny być wolne od ideologicznego przekazu.