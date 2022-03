Ratusz chce przejąć "Szpiegowo". Radzieckie osiedle ma być schronieniem dla uchodźców z Ukrainy

Dawny kompleks budynków radzieckich dyplomatów może stać się... schronieniem dla uchodźców z Ukrainy. Jak podaje "Gazeta Stołeczna", warszawski ratusz przejmuje nieruchomość przy ulicy Sobieskiego 100. Prawo do niej przez lata rościła Federacja Rosyjska. Nie zwróciła jej dotychczas stronie polskiej mimo wyroków sądowych.

Chodzi o nieruchomość przy Sobieskiego 100, w rejonie skrzyżowania z Beethovena. To dwa połączone ze sobą bloki o kaskadowej konstrukcji, wzniesione w latach 70. na mocy umowy z ZSRR, o wymianie gruntów pod przedstawicielstwa handlowe. W czasach PRL kompleks uchodził za luksusowy apartamentowiec, był zarazem hotelem i rezydencją dla radzieckich dyplomatów. Na jego teren miały wstęp tylko upoważnione osoby z ZSRR, a potem Federacji Rosyjskiej. Budynek opustoszał w latach 90. Ze względu na niedostępność narosło wokół niego wiele legend, a mieszkańcy zaczęli nazywać to miejsce "Szpiegowem".

Strona polska i rosyjska mają odmienne zdanie co do statusu tej nieruchomości. Według Polaków kompleks wybudowany przez Rosjan nie został oddany ówczesnemu ZSRR w użytkowanie wieczyste, a stare umowy wygasły. Strona rosyjska widzi to jednak inaczej. Uważa tego typu obiekty za swoje, bo budowała je za własne pieniądze lub kupiła zgodnie z prawem. Jesienią 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie w trybie zaocznym orzekł, że Federacja Rosyjska ma zapłacić polskiemu Skarbowi Państwa ponad 7,8 miliona złotych wraz z odsetkami za bezumowne korzystanie z nieruchomości. W tym samym roku sąd nakazał również Federacji Rosyjskiej wydanie budynku stronie polskiej.