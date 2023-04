"Komornik zakończył czynności". Ratusz przejął budynek rosyjskiej szkoły

czytaj dalej

Do Paryża i Rzymu poleciały pierwsze samoloty z lotniska w Radomiu. Na pokładzie jednego z nich znaleźli się pasażerowie wcale nie z bliskiej okolicy, ale z Koszalina. Dziennikarze przetestowali połączenie kolejowe na nowe lotnisko. Do jazdy pociągiem zachęcał w dniu otwarcia portu Warszawa - Radom pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego.