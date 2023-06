Rowerowy maj w stolicy, ratusz podaje liczby. Tylko osiem procent uczniów wybrałoby samochód

Gdyby zsumować wszystkie przejazdy do szkoły lub przedszkola – było ich 2,2 miliona, a każdy zgodnie z regulaminem akcji musiał mieć przynajmniej pół kilometra – to okaże się, że dzieci przejechały 1,1 mln km. To tak, jakby okrążyły 28 razy Ziemię. Albo dojechały na rowerach do Księżyca, z powrotem na Ziemię i jeszcze raz na Księżyc - opisuje stołeczny ratusz. Urzędnicy podsumowali Rowerowy Maj.

W tegorocznej edycja kampanii Rowerowy Maj w Warszawie uczestniczyło 100 tys. dzieci z 441 warszawskich szkół podstawowych i przedszkoli - poinformował stołeczny ratusz. Zwyciężyło przedszkole nr 65 z Białołęki, w którym aż 92 procent wszystkich dojazdów w maju odbywało się na rowerach lub hulajnogach.

Ratusz przekazał też, ile procent ankietowanych dzieci chce dojeżdżać do szkoły autem. "Te dane PORAŻAJĄ i powinny spowodować całkowitą zmianę polityki miasta. Akcja Rowerowy Maj powinna stać się akcją Rowerowy Rok Szkolny" - skomentowali dane urzędników aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.

Ratusz podał, że gdyby zsumować wszystkie przejazdy do szkoły lub przedszkola – było ich 2,2 mln, a każdy zgodnie z regulaminem akcji musiał mieć przynajmniej pół kilometra – to okaże się, że dzieci przejechały 1,1 mln km. To tak, jakby okrążyły 28 razy Ziemię. Albo dojechały na rowerach do Księżyca, z powrotem na Ziemię i jeszcze raz na Księżyc.

W 6. edycji Rowerowego Maja wzięło udział aż 441 placówek, czyli o 101 więcej niż w 2022 roku. Wśród nich 95 placówek debiutujących w kampanii. Ponad 100 tysięcy uczestników wykręciło przeszło 2,2 mln przejazdów. "Stolica jest zatem niekwestionowanym liderem wśród miast biorących udział w kampanii w 2023 roku" -zaznaczył ratusz.

W warszawskich szkołach i przedszkolach biorących udział w tegorocznej akcji aktywne dojazdy stanowiły aż 44 proc. Najwyższą rowerową frekwencją mogą pochwalić się dzielnice Ursynów (57 proc.), Wesoła (52 proc.) i Rembertów (50 proc.).

W klasyfikacji ogólnej wygrało Przedszkole nr 65 z frekwencją 92,6 proc. Placówka już drugi raz zajmuje miejsce na podium. Drugie miejsce w rankingu zajęło Przedszkole nr 325, które wzięło udział w kampanii drugi raz poprawiając swoją frekwencję z 57 proc. na 89,30 proc. Trzecie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 66, która po raz kolejny wykręciła imponującą frekwencję – 88,2 proc. – i jednocześnie zwyciężyła w kategorii średnich szkół podstawowych.

W ramach tegorocznej edycji kampanii miasto sprawdziło, jak uczniowie szkół podstawowych docierają na zajęcia również w innych, nie majowych miesiącach roku. W badaniu wzięło udział 28 tysięcy uczniów zgłoszonych do Rowerowego Maja.

Koordynatorzy i nauczyciele z placówek, które zgłosiły się do kampanii, jeszcze w kwietniu zapytali uczniów o to jak dotarli do szkoły danego dnia oraz jak chcieliby do niej docierać.

Z ankiety wynika, że 25 proc. spośród nich dotarło do szkoły na rowerze, rolkach, hulajnodze lub deskorolce a 23 proc. samochodem. 64 uczniów zadeklarowało, że chciałoby dojeżdżać aktywnie do szkoły a 8 proc. wybrałoby samochód.

"Badanie będzie trwało – w czerwcu i październiku nauczyciele powtórzą pytania, żeby zobaczyć jak dzieci docierają do szkół tuż po Rowerowym Maju i jak wygląda to jesienią. Badanie będzie też powtarzane przy okazji kolejnych edycji kampanii" - przekazał ratusz.

Rowerowy Maj to również edukacja. Od początku maja miasto organizuje w szkołach podstawowych warsztaty doszkalające dla uczniów klas 4-8 z jazdy na rowerze w ruchu ogólnym.

W szkołach odbywają się też Szkolne Serwisy Rowerowe, w których uczniowie mogą zrobić podstawowy przegląd swoich jednośladów i dokonać drobnych napraw. Obie te akcje są kontynuowane także w czerwcu.

Filarem kampanii są szkolni i przedszkolni koordynatorzy. 2 czerwca wspólnie z miastem uczestniczyli oni w uroczystym podsumowaniu kampanii w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

- Tegoroczna edycja Rowerowego Maja nie jest sukcesem, jest spektakularnym sukcesem. Ale Rowerowy Maj nie odbyłby się bez koordynatorów i koordynatorek. W tym roku tego niełatwego zadania podjęło się aż 846 osób. To oni czuwali nad przebiegiem kampanii w swoich placówkach oświatowych, dzielili się jej ideą z dziećmi oraz rodzicami – powiedziała wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. - To właśnie koordynatorzy stoją za ogromnym sukcesem Rowerowego Maja w Warszawie - dodała.

W piątek 18 czerwca odbędzie się finał kampanii Rowerowy Maj w formie pikniku, w Parku im. Zbigniewa Herberta.

W jego trakcie 3 najaktywniejsze klasy i 3 grupy przedszkolne z najaktywniejszych placówek uczestniczących w kampanii otrzymają nagrody główne. Wydarzenie poprzedzi wspólny przejazd na rowerach, rolkach, hulajnogach i deskorolkach, który wystartuje o godzinie 12 sprzed Stadionu Narodowego.

