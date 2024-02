Ratusz podsumowuje kontrole przewozów na aplikację. Ponad pół tysiąca nieprawidłowości

Jazda bez prawa jazdy, licencji, czy badań lekarskich - to tylko niektóre przewinienia popełniane przez kierowców świadczących usługi przewozów na aplikację. Stołeczny ratusz podsumował wyniki kontroli przeprowadzonych w 2023 roku.

Najczęstsze przewinienia

Do najczęściej występujących naruszeń należała jazda bez licencji (100 kierowców) lub z podrobioną (3). 68 kierowców nie miało badań lekarskich i psychologicznych kierowcy, 62 poruszało się pojazdem bez uprawnień do kierowania, dwóch było po zażyciu narkotyków; sześciu spożyło wcześniej alkohol, 39 posługiwało się fałszywym prawem jazdy, trzech okazało się osobami poszukiwanymi przez policję. Zatrzymano też 159 dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Wzrosła liczba wydawanych identyfikatorów TAXI

Urzędnicy przyznają jednocześnie, że w ubiegłym roku roku nastąpił znaczny wzrost liczby wniosków o wydanie identyfikatorów dla taksówkarzy. "Urząd w 2023 r. doposażył stanowiska bezpośredniej obsługi w BAISO (komunikacyjne i transportowe) w urządzenia mobilne do weryfikacji dokumentów pod kątem ich autentyczności (w szczególności praw jazdy, dowodów osobistych, dowodów rejestracyjnych), to również w znacznym stopniu przyczynia się do ujawniania oszustw" - podkreślono w komunikacie.