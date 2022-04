"UNICEF może pomóc w opiece nad dziećmi, jednym z najbardziej wrażliwych wyzwań"

Zagospodarują biurowce

Przykładem takiej przyszłej współpracy warszawskiego ratusza i UNICEF może być zagospodarowanie niektórych biurowców jako miejsca do organizacji innych, pozaszkolnych form kształcenia i opieki nad dziećmi, szczególnie we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ponadto byłyby to przestrzenie, gdzie otrzymaliby wsparcie nauczyciele i uczniowie pobierający naukę w systemie ukraińskim.

- Ukraińskie dzieci potrzebują pomocy w kontynuacji nauki, adaptacji do życia w Polsce i pomocy psychologicznej po ich złych, wojennych doświadczeniach. Nasza wspólna praca ma również przynieść korzyści polskim dzieciom, wyobrażam sobie, że długofalowo przyczyni się do zawierania przyjaźni i zacieśniania więzi miedzy polskimi i ukraińskimi dziećmi - powiedziała Afshan Khan. - Dzieci, które korzystają z tutejszej gościny, pilnie potrzebują naszej pomocy i mają do tego prawo. A my wszyscy mamy obowiązek je chronić i sprawić, żeby ich przyszłość była lepsza, w naszym wspólnym interesie – dodała.