Ratusz chce przeznaczyć 35 milionów na program in vitro. Urodziło się w nim już prawie 1700 dzieci

Z ratusza do Rady Warszawy trafił projekt programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023 - 25. Zakłada on przeznaczenie 35 milionów złotych na program in vitro, realizowany w stolicy. Rocznie na przedsięwzięcie to ma być przeznaczane 11,7 miliona złotych. a łączny koszt trzyletniej edycji ma być wyższy od obecnego o dwa miliony złotych.