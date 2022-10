Zarząd Oczyszczania Miasta rozda pelargonie, które ozdabiały warszawskie przystanki

Zarząd Oczyszczania Miasta rozda kwiaty, które w lecie ozdabiały warszawskie przystanki. Begonie, pelargonie, gaury i trawy zastąpią jesienne wrzosy. Kwiatom będzie można dać nowy dom we wtorek, 18 października.

Powodem rozdawania kwiatów jest zmiana dekoracji na pętlach. Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) zastąpi letnie kwiaty jesiennymi wrzosami, wrzoścami i kapustą ozdobną. - Wieloletnie pelargonie, odpowiednio przezimowane, mogą zakwitnąć także w przyszłym roku. Dlatego już kolejny raz przy sezonowej wymianie roślin ZOM zaprasza mieszkańców, żeby zabrali kwiaty do swoich domów, a wiosną ozdobili nimi balkon lub ogródek - przekonuje w komunikacie ratusz.

Pelargonie będzie można zabierać we wtorek, 18 października, od 7:00 do wyczerpania kwiatów, bezpośrednio z piętrowych kwietników lub od pracowników firmy ogrodniczej. Akcja odbędzie się na trzech pętlach: Wiatracznej, Żerań FSO i Nowym Bemowie. - Należy zabrać ze sobą pojemniki do transportu roślin - dodaje ratusz.