Metro skreśli tramwaj na Gocław? "Z całą stanowczością nie rezygnujemy z tej inwestycji"

Po publikacji studium przebiegu trzeciej linii metra przez Pragę Południe, miejscy aktywiści twierdzą, że podziemna kolej to gwóźdź do trumny dla tramwaju na Gocław. Ratusz stanowczo temu zaprzecza. Utrzymuje, że nie zapadła decyzja o rezygnacji z tej inwestycji.

W środę Metro Warszawskie opublikowało studium techniczne dla trzeciej linii metra przez Pragę Południe. W dokumencie znalazła się nie tylko analiza trzech wariantów przebiegu trasy. Autorzy studium odnieśli się również do kwestii jednoczesnej budowy tramwaju na Gocław. We wnioskach końcowych stwierdzili, że nie ma to ekonomicznego uzasadnienia, jeśli będzie budowane metro. Wskazali, że realizacja trasy tramwajowej "byłaby niezgodna z zasadami hierarchiczności środków transportu". Zauważyli też, że tramwaj nie zasili podziemnej kolejki pasażerami.