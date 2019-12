Ratusz kupił dwa tysiące książek Olgi Tokarczuk

- Kupiliśmy ponad 2 tysiące książek Olgi Tokarczuk. Do wyboru będzie aż 14 tytułów. Wśród nich znajdziecie zarówno starsze pozycje, jak i te najnowsze. Zarówno te, które można przeczytać jednego dnia, i na które trzeba poświęcić trochę więcej czasu. Cieszę się, że możemy w ten sposób uczcić Nobla znakomitej polskiej pisarki, której twórczość cenię osobiście. Niech będzie to okazja do stworzenia prawdziwego czytelniczego święta z Olgą Tokarczuk w roli głównej. Zapraszam do bibliotek, zachęcam do czytania noblistki – mówi.