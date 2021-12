"Przesyłaliśmy szereg uwag do projektu". Ratusz o planach kolejarzy w sprawie nowej linii średnicowej

Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg na studium planistyczne rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego . W opisie zamówienia znalazły się m.in. założenia związane z budową nowej linii średnicowej. Wśród przekazanych do analizy wariantów znalazł się taki, którego trasa miałaby przebiegać z biurowego zagłębia na Służewcu do Dworca Wileńskiego, a przystanki rozlokowane byłyby m.in. w pobliżu ulicy Rakowieckiej, GUS-u, placu Bankowego czy ronda "Radosława".

"Dobrze, że takie dokumenty powstają"

O plany kolejarzy zapytaliśmy w stołecznym ratuszu. Rzeczniczka ratusza Monika Beuth-Lutyk zapewniła, że miejscy urzędnicy są w stałym kontakcie z kolejarzami. - Przesyłaliśmy szereg uwag do projektu opisu przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu i wiele z nich zostało uwzględnionych. Warto mocno podkreślić, że mowa tutaj o studium, a więc do konkretnych planów jeszcze daleko - przekazała. - Dobrze, że takie dokumenty powstają, ponieważ to umożliwia w perspektywie wielu lat koordynowanie przebiegu ważnych inwestycji w mieście, w taki sposób, by nie dublowały się na przykład istniejące i planowane korytarze szynowe - dodała.