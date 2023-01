Ratusz gra z WOŚP. Rafał Trzaskowski i jego zastępcy zbierają do puszek

W tym roku zebrane przez Orkiestrę fundusze trafią na walkę z sepsą. W akcję włączyły się władze Warszawy. Rano na stronie miasta na Facebooku pojawiło się krótkie wideo, na którym Rafał Trzaskowski, jego zastępczynie i zastępcy pozują z puszkami. Ale na pozowaniu się nie skończy, prezydent stolicy zapowiada, że ruszają w miasto. - 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak zwykle zbieramy do puszek. Tym razem pod hasłem "Żyjemy zdrowo i w zdrowym świecie" - mówi Trzaskowski.

"WOŚP będzie można wspierać nie tylko wrzucając w niedzielę pieniądze do puszek, ale również biorąc udział w miejskich aukcjach" - podkreśla ratusz w komunikacie. Jak wskazuje można tam wygrać magiczny ślub udzielony przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który obecnie jest wylicytowany za ponad 20 tysięcy złotych. Pozostałe propozycje to wiślany rejs motorówką z prezydentem, zwiedzanie niedostępnych miejsc w Pałacu Kultury z wiceprezydent Renatą Kaznowską i spinki wiceprezydenta Michała Olszewskiego. Można także dołożyć się do wirtualnej skarbonki wiceprezydent Aldony Machnowskiej-Góry.